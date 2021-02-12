Снег помешал нескольким поездам "Укрзализныци"

Несколько поездов "Укрзализныци" дальнего следования задержались на 5-6 часов из-за снегопада, пассажиров разместили в комфортные залы ожидания, или же им организовали пересадки.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Дословно: "Из-за сложных погодных условий утром, 12 февраля, с опозданием идут поезда №14 Солотвино - Киев и №142 Львов - Бахмут, которые задерживаются на 6 и 5 часов соответственно.

Так, 119 пассажиров, ожидающих поезд №142 на Центральном вокзале в Киеве, бесплатно размещены в зале ожидания повышенной комфортности до прибытия поезда.

Для пассажиров поезда №14, которые будут продолжать поездку в направлении Днепра и Запорожья, будет организовано пересадку на вечерний поезд Интерсити+".

Детали: Также утром 12 февраля задержали на 26 минут отправку из Львова поезда №45 Ужгород - Лисичанск.

В Укрзализныце отметили, что другие поезда следуют по расписанию, несмотря на погодные условия.

Сообщается, что для пассажиров рейсов, которые будут идти не по расписанию, будут организовывать пересадки.

Всего за сутки для уборки снега задействовали более 6,6 тыс. железнодорожников, которые очистили от снега почти 14 тыс. стрелочных переводов и 473 пассажирские платформы.