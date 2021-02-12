Министр: Потери от оккупации территорий Донбасса – 375 млрд, а расходы на восстановление превышают 584 млрд
Потери от оккупации территорий в Луганской и Донецкой областях на данный момент составляют 375 млрд грн без учета стоимости активов, а расходы на восстановление оценивают в более чем 21 млрд долларов (584,6 млд грн).
Об этом со ссылкой на экспертные данные заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины", передает "Интерфакс-Украина".
"По расчетам и экспертным заключениям Центра экономических стратегий, потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", - подчеркнул министр.
Он добавил, что по оценкам Венского международного института, затраты на восстановление Донецкой и Луганской областей оценивают в более чем 21 млрд долларов.
Напомним:
На заседании 23 декабря Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, которая впоследствии ляжет в основу соответствующей стратегии - на восстановление региона нужно минимум 20 миллиардов долларов.
Правительство в течение 2 месяцев подготовит и представит первую часть законопроектов по развитию экономики подконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей.
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