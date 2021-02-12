Потери от оккупации территорий в Луганской и Донецкой областях на данный момент составляют 375 млрд грн без учета стоимости активов, а расходы на восстановление оценивают в более чем 21 млрд долларов (584,6 млд грн).

Об этом со ссылкой на экспертные данные заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины", передает "Интерфакс-Украина".

"По расчетам и экспертным заключениям Центра экономических стратегий, потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", - подчеркнул министр.

Он добавил, что по оценкам Венского международного института, затраты на восстановление Донецкой и Луганской областей оценивают в более чем 21 млрд долларов.