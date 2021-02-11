Достройка ЖК "Аркады": в НБУ говорят, что не уполномочены подписывать меморандум

В Нацбанке заявили, что не имеют правовых оснований для заключения меморандума по вопросу завершения строительства жилых комплексов банка "Аркада".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк действует на основании и в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Так как АО АКБ "Аркада" находится в стадии ликвидации, то у Национального банка, исходя из требований ст. 3 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и ст.76 закона Украины "О банках и банковской деятельности", отсутствуют правовые основания для заключения такого меморандума", - заявили в НБУ.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о подготовке проекта меморандума и предоставления его для подписания заинтересованным сторонам, в частности, НБУ и Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Завершить строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства под управлением неплатежеспособного банка "Аркада" намерена строительная компания Stolitsa Group (Киев).

Напомним:

Согласно тексту меморандума по достройке жилых комплексов банка "Аркада", энергокомпания "ДТЭК Киевские электросети"обязуется построить за свой счет подстанцию и воздушную линию. В самой компании говорят, что это незаконно.

Подробнее читайте в статье: Строительный треугольник: как Кличко, община Киева и Stolitsa Group решают проблему "Аркады"