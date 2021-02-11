Задержали замдиректора "Украэроруха": подозревают в мошенничестве на 100 тысяч долларов

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве на $100 тысяч одному из заместителей директора госпредприятия "Украэрорух".

Источник: Киевская местная прокуратура в Facebook

Дословно: "В течение 2019 года подозреваемый, введя в заблуждение фермеров, обещал им содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2000 га, расположенными на территории Полтавской области и принадлежащими одному из государственных предприятий, для обработки и высадки сельскохозяйственных культур.

За свои услуги мужчина, ранее работавший начальником регионального отделения Фонда госимущества по Полтавской и Сумской областях, потребовал получить от фермеров 100 тысяч долларов".

Детали: Отмечается, что никаких возможностей выполнить обещания мужчина не имел.

Задержали чиновника после передачи части оговоренной суммы в 70 тысяч долларов.