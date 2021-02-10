На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации

В 2021 году на дорогах Украины установят еще 220 стационарных камер фотовидеофиксации.

Источник: глава МВД Арсен Аваков в Twitter, замдиректора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало в Facebook, заместитель министра МВД Антон Геращенко на брифинге

Прямая речь: "Еще больше безопасности на дорогах. В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. +210 млн.грн. В бюджет".

Детали: Министр также выложил инфографику, которая уточняет, где именно будут устанавливаться эти камеры.