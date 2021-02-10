МХП инвестировал в развитие и поддержку общин 200 млн грн (укр)

У 2020 році агрохолдинг МХП направив на проєкти корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) понад 200 млн ​​грн.

Найбільшу увагу МХП приділяв напрямку соціально-культурної сфери, куди були спрямовані 77% коштів. Так, на допомогу державі та громадам у боротьбі з коронавірусом було виділено понад 85 млн грн, на реалізацію сталих соціальних проєктів направили майже 35 млн грн, 13 млн грн пішли на підтримку навчальних закладів тощо.

В МХП відзначають, що загалом у 2020 році були реалізовані близько 500 КСВ-проєктів. Проведені 3 конкурси мікрогрантів, зокрема Національний конкурс "Час діяти, Україно!", 60 переможців якого отримали до 50 тис. грн на реалізацію своїх ініціатив.

Як і планувалося, була масштабована робота створеного у кінці 2019 року Благодійного фонду "МХП – Громаді", який є головним інструментом КСВ-діяльності холдингу.

Сьогодні проєкти фонду охоплюють всю Україну, він також є інтелектуальним центром експертизи і посередником у роботі з іншими українськими та міжнародними донорами. Головним досягненням "МХП – Громаді" стала активна участь у подоланні пандемії COVID-19 у Черкаській та Вінницькій областях.

"2020 рік усім приніс неочікуваний сюрприз у вигляді жорсткого карантину. На перший погляд, КСВ-діяльність також мала б залягти на дно і чекати кращих часів. Які контакти з громадами, реалізація проєктів, коли громадськість вимушена була закритися вдома від страху захворіти на коронавірус – розповіла директорка БФ "МХП – Громаді" Тетяна Волочай, – Але ми відкрили для себе новий інструмент вирішення суспільних проблем – у одній з областей, де веде свою діяльність МХП, створили платформу "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", завдяки якій об’єднали зусилля бізнесу, влади та громади для допомоги лікарням регіону. Спільно нам вдалося зібрати близько 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Схожа ситуація була і на Вінниччині, де спільний внесок у подолання хвороби склав 16 млн грн. Відтак ми отримали успішні кейси для подальшої роботи – окрім коштів МХП у проєкти громад залучатимемо кошти партнерів. Розвиваючи тим самим культуру благодійності та корпоративної соціальної відповідальності в Україні."

В МХП стверджують, що за останній рік інвестиції МХП у сфері співпраці з партнерськими організаціями зросли на 25%. Розвиток цього напряму є пріоритетом у КСВ-діяльності компанії у 2021 році.