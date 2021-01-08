Все разделы
Укр / Рус

Louis Vuitton поглотил ювелирного гиганта Tiffany за 16 миллиардов долларов

Пятница, 8 января 2021, 13:48
 

Холдинг LVMH объявил о завершении процесса поглощения ювелирной компании Tiffany&Co за 15,8 миллиарда долларов и назначил новое руководство.

Об этом говорится на сайте холдинга, Reuters.

"Я рад приветствовать Tiffany и ее талантливых работников в нашей группе. Tiffany - это легендарный бренд и значительная эмблема мирового ювелирного рынка... Мы оптимистично смотрим на возможности Tiffany быстро расти, внедрять инновации и оставаться важными в воспоминаниях и достижениях наших клиентов ", - комментирует покупку Tiffany председатель и исполнительный директор LVMH Бернар Арно.

На смену директору Tiffany Алессандро Боглиоло придет Энтони Ледру, вице-президент Louis Vuitton.

Александр Арно, сын владельца холдинга Бернара Арно и исполнительный директор компании из холдинга LVMH RIMOWA, отныне является вице-президентом Tiffany.

Майкл Бурк, который был председателем и исполнительным директором Louis Vuitton, стал председателем совета директоров Tiffany.

Напомним:

Ранее крупнейший французский производитель предметов роскоши, холдинг LVMH, сделал предложение о поглощении международной компании Tiffany. 

Международной группе компаний LVMH принадлежат 75 брендов, среди которых Louis Vuitton, Hennesy, Christian Dior, Givenchy, Bulgari, Kenzo, Tag Heuer, Dom Perignon и Moet & Chandon. Владелец и президент группы Бернар Арно - самый богатый человек Франции.

Если сделка состоится, то она будет крупнейшей в истории группы. Сейчас крупнейшая сделка LVMH - это покупка бренда Bulgari за 5,2 млрд долларов в 2011 году. Но некоторые аналитики считают, что предложенная LVMH цена занижена.

Флагманский магазин Tiffany находится на Пятой авеню в Нью-Йорке, по соседству со Trump Tower. Компания была основана в 1837 году ювелиром Чарльзом Тиффани и прославилась после выхода фильма 1961-го года "Завтрак у Тиффани" по новелле Трумана Капоте с Одри Хепберн в главной роли.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

бизнес компании

powered by lun.ua
Материалы по теме
За день до локдауна бизнес не понимает, по каким правилам придется работать – ЕБА 7 января 2021, 14:50
В партнерстве со Starbucks: Nestle анонсировала запуск в Украине линейки продуктов 7 января 2021, 12:15
Корпоративная защита бизнеса в 2021 году: как подготовиться 6 января 2021, 10:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!