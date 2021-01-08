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Самый богатый человек мира запустил первую в 2021 году ракету в космос

Пятница, 8 января 2021, 10:00
 

8 января американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX, который по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, доставила на орбиту спутник Türksat 5A.

Источник: Spacex в Twitter. Маск в Twitter

Детали: Первый коммерческий запуск в 2021 году SpaceX выполнила по заказу Турции. Всего в планах Маска выполнить в этом году 48 запусков (в 2020-м SpaceX осуществила рекордные 26 стартов).

Напомним: Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX провела окончательные предстартовые испытания 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship. Запуск может состояться уже 10 января.

Украинская правда

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