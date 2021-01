Самый богатый человек мира запустил первую в 2021 году ракету в космос

8 января американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX, который по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, доставила на орбиту спутник Türksat 5A.

Источник: Spacex в Twitter. Маск в Twitter

Детали: Первый коммерческий запуск в 2021 году SpaceX выполнила по заказу Турции. Всего в планах Маска выполнить в этом году 48 запусков (в 2020-м SpaceX осуществила рекордные 26 стартов).

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/HNrvxgRuQA