Самый богатый человек мира запустил первую в 2021 году ракету в космос

8 января американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX, который по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, доставила на орбиту спутник Türksat 5A.

Источник: Spacex в Twitter. Маск в Twitter

Детали: Первый коммерческий запуск в 2021 году SpaceX выполнила по заказу Турции. Всего в планах Маска выполнить в этом году 48 запусков (в 2020-м SpaceX осуществила рекордные 26 стартов).

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/HNrvxgRuQA — SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021

Deployment of Turksat 5A confirmed pic.twitter.com/M1Ie1018JH — SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021

Напомним: Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX провела окончательные предстартовые испытания 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship. Запуск может состояться уже 10 января.

Украинская правда