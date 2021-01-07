В партнерстве со Starbucks: Nestle анонсировала запуск в Украине линейки продуктов

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания - компания Nestle - анонсировала запуск в Украине линейки продуктов в партнерстве с сетью Starbucks.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-анонс Nestle.

"В рамках партнерства двух компаний на украинский рынок выпущена линейка кофе для приготовления дома", - говорится в пресс-анонсе.

Согласно сообщению, 15 января Nestle объявит детали партнерства со Starbucks и свои планы по развитию направления кофе в Украине в целом.

"Сейчас кофе под брендом Starbucks уже присутствует в Украине как на крупнейших маркетплейсах и в нишевых интернет-магазинах, так и в крупных розничных сетях, таких как "Сильпо" или Metro, и относится к верхнему сегменту с ценой около 100 грн за 100 г", - отмечает "Интерфакс-Украина".