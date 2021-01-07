SpaceX провела предстартовый запуск двигателей корабля Starship SN9

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX провела окончательные предстартовые испытания 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.

Источник: трансляция с космодрома. Портал Everyday Astronaut

Детали: Двигатели Starship SN9, которые установлены на пусковом комплексе в городе Бока Чика, штат Техас, удачно прошли огневые испытания.

Запуск SN9 на 12,5 километров может произойти уже на этой неделе.

В Twitter Маск отметил, что для исправления проблемы, которая стала причиной аварии SN8, в SN9 были внесены "незначительные изменения".

Изобретатель добавил, что "скоро" на другом пусковом комплексе космодрома установят SN10. Всего SpaceX одновременно строит еще 8 космических кораблей различных модификаций.

В Бока-Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 - ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Что предшествовало:

10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но из-за низкого давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип ударился о посадочную площадку и взорвался.

Украинская правда