Курс валют на 6 января: межбанк, "черный" и наличный рынки
6 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,27 - 28,29 гривни;
Евро - 34,88 - 34,91 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,21 - 28,46 гривни. Евро покупают по 34,40 гривни, продают по 34,92 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,37 - 28,45 гривни, евро - 34,64 - 34,74 гривни.
Читайте также: Каким может быть курс гривни в 2021 году: прогнозы банкиров и экономистов
Напоминаем:
5 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,43 - 28,45 гривни.
5 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua