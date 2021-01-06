Курс валют на 6 января: межбанк, "черный" и наличный рынки

6 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,27 - 28,29 гривни;

Евро - 34,88 - 34,91 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,21 - 28,46 гривни. Евро покупают по 34,40 гривни, продают по 34,92 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,37 - 28,45 гривни, евро - 34,64 - 34,74 гривни.

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Напоминаем:

5 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,43 - 28,45 гривни.

5 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

Экономическая правда