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Кононенко вызвали на допрос в НАБУ

Вторник, 5 января 2021, 17:15
 

Бывшего депутата Верховной Рады и близкого соратника експрезидента Петра Порошенко - Игоря Кононенко - вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро по делу о выдаче по заниженной стоимости спецразрешения на пользование государственными недрами в Полтавской области.

Источник: сайт НАБУ

Дословно: "Учитывая предыдущие неявки без уважительных причин на вызовы публикуем повестку о вызове свидетеля в указанном уголовном производстве Кононенко Игоря Витальевича..."

Детали: Кононенко необходимо прибыть 11 января на 10:00 к старшему детективу Олегу Коцюбе "для участия в проведении допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве".

В НАБУ сообщили, что речь идет о деле, открытом 2 марта 2018 года, касательно злоупотребления властью или служебным положением и служебной подделки.

Как сообщала Украинская правда, это дело касается выдачи по заниженной стоимости специального разрешения на пользование государственными недрами в Полтавской области фирмой "Аркона Газ-Энергия".

Журналисты-расследователи связывали выдачу этого разрешения с окружением Порошенко, в частности с Кононенко.

Сейчас Кононенко нет в Украине.

Украинская правда

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Кононенко НАБУ недра

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