Kyiv Smart City больше не работает: е-билет без предупреждения перенесли в другое приложение

Мобильное приложение Kyiv Smart City без предупреждения прекратило свою работу, а пользователи получили сообщение, что все сервисы, в том числе и е-билет - перенесли в новое приложение, "Киев Цифровой".

Информацию о том, что Kyiv Smart City больше не работает, подтвердил в Facebook глава комитета Smart City общественного совета при Минцифре Юрий Назаров.

"Утро начинается не с очень крутых новостей. Да, это правда! Приложение Kyiv Smart City больше не работает. Для нас это стало такой же неожиданностью, как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей.

Наша команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой", но мы не смогли не заметить сходство в дизайне и интерфейсе между ними", - написал Назаров.

"Не лишним будет сказать, что ни в какую даль под музыку мы не отправлялись. Команда Smart City продолжает разрабатывать новые и улучшать уже запущенные сервисы не только для Киева, но и для всех городов Украины", - добавил он.

Ранок починається НЕ з дуже крутих новин😔 Так, це правда! Додаток Kyiv Smart City більше не працює. Для нас це стало... Опубліковано Yuriy Nazarov Вівторок, 5 січня 2021 р.

В комментариях в Facebook команда Kyiv Smart City, отвечая на ​​вопросы пользователей, заявила, что их разработчиков лишили доступа к приложению "и передали команде ГИВЦ" (ГИВЦ - Главный информационно - вычислительный центр - ЭП).

Назаров в комментариях к своему посту, отвечая на вопрос, заявил, что команда пока не знает причин закрытия приложения.

В Kyiv Smart City добавили, что для возврата неиспользованных QR-билетов нужно обратиться в службу поддержки support@kyiv.digital, их перенесут в новое приложение.

Новое приложение "Киев Цифровой" можно загрузить для iOS и Android.

При этом, его функционал и дизайн похож на Kyiv Smart City.

В новом приложении, в частности, можно пополнять транспортную карту и брать проездной на месяц, а также - покупать QR-билет для проезда в муниципальном транспорте.

Также можно оплачивать парковку и получать оповещения об эвакуации машины.

Экономическая правда