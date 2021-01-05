Перегруз на дорогах: фурам начислили 140 миллионов штрафов

По итогам прошлого года инспекторы Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией проверили почти 700 тысяч транспортных средств, составили более 14 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров и насчитали более 137 миллионов гривень платы за перегрузку.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"В 2020 году мы объявили бой перегруженным фурам, ввели усиленный габаритно-весовой контроль и продолжаем работать над реформированием и цифровизацией Укртрансбезопасности для исключения человеческого фактора. Центр обработки данных ГВК, необходимый для внедрения системы автоматической фиксации нарушений, уже также готов к эксплуатации. Обустроено более 40 WiM-комплексов. А в этом году будет работать не менее 100 WiM", - отметил министр Владислав Криклий.

В профильном ведомстве отметили, что по итогам года больше всего платы за проезд было начислено в Одесской, Херсонской и Киевской областях.

По словам Криклия, полная автоматизация и цифровизация всех процессов для исключения человеческого фактора остается главной целью ведомства в реформировании Укртрансбезопасности. Но для полноценного запуска автоматической системы ГВК в Украине нужно самое скорейшее принятие депутатами в целом законопроектов №3742 и №3743.

Экономическая правда