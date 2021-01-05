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Сотрудники Google создали профсоюз для защиты своих прав

Вторник, 5 января 2021, 11:30
 

Сотрудники компании Google Alphabet Inc создали профсоюз для защиты своих прав и соблюдения этических норм ведения бизнеса.

Источник: Reuters

Детали: В ее состав на данный момент вошли более 200 человек. Лидеры объединения уже заявили, что члены организации будут платить взносы. Последние пойдут на сопутствующие расходы, юридическую поддержку и зарплаты в случае забастовок. Кроме того, говорится в их заявлении, что деятельность профсоюза будет направлена на защиту прав сотрудников, справедливую оплату труда и борьбу с дискриминацией.

Сейчас профсоюз нацелен на развитие организации и присоединение к Объединению работников связи США.

Создание объединения сотрудников компании происходит на фоне выступлений отдельных работников об условиях работы в Google.

Отмечается, что это первый профсоюз среди работников технологических компаний.

Украинская правда

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