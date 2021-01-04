Минкульт прекратил составлять перечень запрещенных сайтов

Министерство культуры и информационной политики прекратило формировать перечень сайтов, к которым предлагает запретить доступ в Украине.

Источник: ответ Минкульта на запрос агентства "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Определение и публикацию перечня сайтов, которые содержат информацию, имеющую признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства, осуществляло Министерство информационной политики Украины, которое сегодня находится в состоянии приостановления юридического лица в результате его ликвидации".

Детали: В связи с этим в ведомстве отметили, что на сегодняшний день не осуществляют формирование таких перечней.

19 июня 2017 года Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сайтов, рекомендованных для запрета в Украине. Он, в частности, содержал сайты "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других ресурсов.

В апреле 2018 министерство направило СБУ новый (второй) перечень из 21 сайта, рекомендованного для запрета в Украине. В него вошли: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

В сентябре 2018 года в Мининформполитики заявили, что готовят новый (третий) перечень сайтов, к которым ведомство предлагает запретить доступ.

Министерство информационной политики было создано в 2014 году и ликвидировано в 2019 путем реорганизации с объединением других ведомств в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины, в свою очередь реорганизованного в 2020 году в Министерство культуры и информационной политики Украины.

Украинская правда