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SpaceX готовится к запуску Starship уже на этой неделе

Понедельник, 4 января 2021, 10:00
 
ФОТО: TREVOR MAHLMANN

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX, вероятно, попытается провести тестовый запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship уже 6 января.

Источник: портал Everyday Astronaut

Детали: Исходя из времени, которое SpaceX потратила на предстартовую подготовку SN8, а также из анонсированного перекрытия дорог в районе космодрома, запуск 9-го прототипа может состояться уже 6 января.

Starship SN9 установлено на пусковом комплексе в городе Бока Чика, штат Техас

В Twitter Маск отметил, что для исправления проблемы, которая стала причиной аварии SN8, в SN9 были внесены "незначительные изменения".

Изобретатель добавил, что "скоро" на другом пусковом комплексе космодрома установят SN10. Всего SpaceX одновременно строит еще 8 космических кораблей различных модификаций.

В Бока-Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 - ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Что предшествовало:

  • 10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но через женщин давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип ударился о посадочную площадку и взорвался.

Украинская правда

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