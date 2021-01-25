"Поздравь Зеленского платежкой": на Банковой протестовали против высоких тарифов

В день рождения президента Владимира Зеленского на Банковую пришли около сотни активистов с платежками со всей Украины.

Источник: эфир "5 канала"

Детали: Корреспондент отмечает, что более 100 человек собрались перед входом в Офис президента.

Люди, возмущенные тарифами на голубое топливо, которые они называют грабительскими, принесли платежки за газ и транспортировку под окна ОПГ.

Украинцы требуют уменьшения цены на газ, а также отменить плату за транспортировку газа и вернуть льготную плату за первые 100 киловатт электроэнергии, которая действовала до 2021 года. Отмечается, что из здания к людям никто не вышел.

После акции люди запланировали автопробег к госдаче Зеленского в Конча-Заспе.

Справка: 25 января Зеленский отмечает 43-летие.

"5 канал" принадлежит пятому президенту и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко, главному оппозиционеру действующей власти.

Напомним:

С 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.

В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Буковине, Прикарпатье, Закарпатье, в Сумской, Черниговской областях.

13 января после совещания, которое созвали на фоне протестов против повышения тарифов, в Офисе президента сообщили, что по инициативе Зеленского было принято решение о переходе на ручное управление: в период карантина цену на газ будет регулировать не рынок, а государство.

Утвержденная цена - на уровне 6,99 грн за куб. По данным властей, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.

Украинская правда