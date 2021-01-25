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По Киеву начали ставить новые дорожные знаки: что они означают

Понедельник, 25 января 2021, 13:25
 

На столичных дорогах уже установили несколько новых дорожных знаков "Изменение покрытия".

Источник: КГГА в Telegram

Детали: Знаки, имеющие классификационный номер 1.40, уже появились на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской.

Они предупреждают водителей, что те въезжают на участок с разным дорожным покрытием и это аварийно опасно. Ведь такое покрытие имеет разный коэффициент сцепления и различную степень деформации. Это может привести к потере водителем контроля над автомобилем.

Согласно сообщению, эти знаки разработала и инициировала к включению в Правила дорожного движения киевская власть.

Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость.

Украинская правда

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Киев авто

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