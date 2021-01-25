Digital Agro Day — первая онлайн-конференция по продвижению агроиндустрии в интернете
Как отмечают эксперты, диджитализация промышленности послужит основным фактором росту мировой экономики. И в первую очередь именно от владельцев зависит будет компания развиваться или стоять на месте. Чтобы быть в числе лидеров, важно идти в ногу со временем.
На сегодняшний день digital продвижение является наиболее эффективным инструментом развития компании. Современному человеку сложно представить жизнь без цифровых технологий, и понимая этот фактор компании должны адаптировать свой бизнес под интересы своего потребителя.
Как интернет изменил направление агроиндустрии? Как не упустить возможности, которые открываются с использованием digital-технологий? Какие преимущества выхода аграрного бизнеса в онлайн?
Ответы на все эти вопросы вы можете узнать 11 февраля на онлайн-конференции Digital Agro Day.
Мы собрали 17 спикеров — лучших представителей ТОПовых агрокомпаний , таких как AgriChain (Астарта-Киев), МХП, Kernel, BioNorma, Syngenta, Agricom Group, Smart Farming, FAIR Agency, Httpool и многих других.
Вас ждут 9 часов продуктивного обучения на реальных примерах. Спикеры в подробностях расскажут о своих лучших результатах, и как их достигали, о своих удачах и неудачах, о трудностях, с которыми сталкивались в продвижении в сети.
На конференции вы узнаете:
- Какие тренды интернет-маркетинга в агросфере ожидают в 2021
- Технологии и результаты увеличения продаж агро бизнеса через интернет
- Как интегрировать digital-стратегию в общую стратегию агро бренда
- Какая перспектива рынка аграрного e-commerce
- С помощью каких каналов можно получать 2 млн просмотров в месяц
- Как обеспечить эффективный контроль за процессами на предприятии
- Как привлечь покупателей на сайт
- Как работает smm продвижение для агро
- Какие перспективы диджитал продвижение кредитных программ для агросектора
Для кого эта конференция?
- Для руководителей, топ-менеджеров и владельцев агрокомпаний
- Для тех, кто занимается маркетингом и интернет-маркетингом в агросфере
- Для специалистов, которые продвигают агро направление в интернете
- Для аграриев, которые хотят разбираться в основах digital-маркетинга
Онлайн-конференция Digital Agro Day доступна для всех желающих.
Чтобы принять участие достаточно зарегистрироваться по ссылке.
Если вы не сможете присутствовать на конференции в день ее проведения, вы можете приобрести видеозапись и просматривать ее в любое удобное время.
До 11 февраля 2021 для всех участников действует скидка 15% на покупку видеозаписи по промокоду agroday.
Вместе с доступом к конференции в день проведения, каждый участник получит возможность задать вопрос спикеру в прямом эфире, получить подарки от организаторов и партнеров.
Регистрируйтесь на конференцию по ссылке. Поспешите занять свое место!
Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, Webpromo, Httpool
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