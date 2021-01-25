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Официальный курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро

Понедельник, 25 января 2021, 09:00
 

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 25 января на уровне 28,16 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,25 грн (на 22 января - 34,37 гривни).

Напоминаем:

22 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.

22 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.

Экономическая правда

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