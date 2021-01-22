Мобильные операторы будут ежегодно зарабатывать на 15-20% больше с каждого абонента

Средний доход операторов мобильной связи с одного абонента будет ежегодно расти на 15-20%, однако в этом году рост цен на услуги телекома не предвидится.

Об этом говорится в материале ЭП.

Операторы мобильной связи уверяют, что пока не ожидают значительных изменений в тарифах для потребителей.

"Стоимость мобильной связи в Украине - одна из самых маленьких в мире, но мы не ожидаем значительного роста", - уверяют в "Киевстаре".

В "Vodafone Украины" утверждают, что тенденция 2021 года - это не повышение цены, а изменение тарифов в соответствии с новыми тенденциями в использовании и спросе на услуги.

Есть тенденция снижения стоимости мегабайта, ведь мобильным интернетом стали пользоваться больше и чаще, что увеличило объем интернет-трафика в тарифах. В Vodafone 2020 года цена гигабайта снизилась на 12%.

В начале 2021 года мобильные операторы также повысили стоимость некоторых тарифных планов.

В lifecell отмечают, что такой рост цен для абонентов повлияло несколько факторов, главный из них - постоянные инвестиции и работы над расширением емкости и географии 4G-сети.

На рост тарифов мобильных операторов также значительно влияет падение доходов от роуминга.

Консультант участников рынка телекоммуникаций Роман Химич говорит, что нужно обсуждать не смену тарифных планов, а изменение ARPU (средний доход с одного абонента) мобильных операторов.

Например, в третьем квартале 2020 года "Киевстар" должен ARPU 78 грн. По сравнению с третьим кварталом 2019 года этот показатель вырос на 14,5%. По словам Химича, ARPU мобильных операторов будет только расти, как рос все эти годы.

"Темпы этого роста вряд ли будут отличаться от темпов предыдущих лет, - считает эксперт. - Это максимум 15-20% в год в гривне. Больше не получается, потому что украинские домохозяйства не имеют денег".

Больше о том, что влияет на тарифы телеком и чего ждать дальше, читайте в материале ЭП: Мобильные операторы потеряли миллиарды из-за пандемии. Что теперь будет с тарифами?

Экономическая правда