Грузия с февраля возобновляет регулярное международное авиасообщение

Грузия с 1 февраля полностью отменит ограничения на регулярное международное авиасообщение.

Об этом в пятницу на брифинге заявила глава Минэкономики Натия Турнаво, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsgeorgia.

"Допущены будут регулярные рейсы. Это означает, что все авиакомпании, которые до сих пор действовали или продолжают действовать в Грузии, или же новые компании, которые выразили желание зайти в Грузию, смогут спланировать регулярные полеты и выполнять их с определенной частотой", - заявила Турнаво.

При этом глава Минэкономики отметила, что авиарейсы будут выполняться "с соблюдением всех медицинских протоколов и мер безопасности".

"Многие авиакомпании по всему миру уже делают это. Исходя из этого, мы считаем, что здесь не будет каких-либо дополнительных угроз", - сказала министр.

Она отметила, что снятие ограничений не означает быстрого восстановления авиационного рынка. Что касается туристических визитов, то, по словам Турнаво, первые группы путешественников прибудут в Грузию "из более безопасных стран", где уже начата вакцинация от коронавируса.

На фоне пандемии коронавируса Грузия в марте 2020 года закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение во всех направлениях.

Правительство Грузии много раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Последний раз этот запрет был продлен до 31 января 2021 года.

Сейчас ограничения на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые связывают Тбилисский международный аэропорт с аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы, запланированные между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.

Европейская правда