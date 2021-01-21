Строительство "Северного потокв-2" может остановиться на неопределенный срок

Строительные работы на газопроводе "Северный поток-2" в водах Германии могут быть остановлены на неопределенный срок, но противники все еще должны привести подробные причины, чтобы оправдать остановку.

Об этом заявила президент Федерального морского и гидрографического агентства Германии Карин Камманн-Клиппштейн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На этой неделе две экологические группы подали жалобы в агентство, издавшее распоряжение на продолжение периода, в течение которого теоретически могут происходить строительные работы.

Камманн-Клиппштейн заявила, что жалобы на трубопровод теперь должны быть подкреплены убедительными аргументами, но нет фиксированного срока для представления таких заявлений.

"Это не в наших руках", - сказала она журналистам, сказав, что агентство быстро оценит любой причины, как только они будут поданы.

Напомним, Соединенные Штаты внесли в санкционный список российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Ранее стало известно, что концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, которая оставила проект российского газопровода.

Как сообщалось, "Газпром" в выпущенном им проспекте еврооблигаций признал, что существуют риски остановки или сворачивания проекту газопровода "Северный поток-2".

Европейская правда