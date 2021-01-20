Биржевой индекс Nasdaq достиг исторического максимума

Индекс The Nasdaq Composite, включающий почти все представленные на технологической бирже компании, достиг рекордного показателя в 13 342.548 пункта.

Об этом сообщает Reuters.

Рынок открывается с рекордными показателями на оптимистичных настроениях инвесторов. 20 января Джо Байден принимает присягу президента США, что дает надежду на будущие пакеты помощи для экономики, а соответственно - ее быстрое восстановление.

Одна из компаний, представленная на рынке - Netflix. 20 января она заявила заявила о том, что больше не нуждается в миллиардных займах для финансирования шоу благодаря значительному притоку пользователей в 2020 году. После объявления, акции компании взлетели на 15,11% до 577,59 доллара.

Индекс The Nasdaq Composite учитывает почти все представленные на бирже Nasdaq техкомпании. Он поднялся на 145,4 пункта (+ 1,1%) и достиг исторического максимума в 13342,548 пункта.

Индекс The Dow Jones Industrial Average поднялся на 87 пунктов (+ 0,28%) до 31017,54 пункта. S & P 500 поднялся на 17,3 пункта (+ 0,46%) до 3816,22 пункта.

Экономическая правда