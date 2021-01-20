Антимонопольные органы ЕС проводят расследование рекламных практик Google

Антимонопольные регуляторы ЕС обратились к рекламодателей по информации о практике рекламных технологий Google.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За последние три года компания Google, крупнейшая в мире поисковая система в Интернете, потерпела штрафа на общую сумму 8,25 миллиарда евро за блокирование конкурентов в Интернет-магазинах, смартфонах Android и рекламе в Интернете.

Сейчас она сталкивается с двумя расследованиями Европейского Союза по своей рекламной практики, сосредоточенными на технологиях и данных.

Google и Facebook вместе захватывают больше половины мирового рынка продаж рекламы. Сейчас обе компании являются объектом судебного иска США по их соглашения 2018 года, которая предоставляет клиентам рекламодателей Facebook возможность размещать рекламу в сети издательских партнеров Google.

Google заявил, что сотрудничает с Еврокомиссией, чей 13-страничный опросник, направленный рекламодателям в этом месяце, спрашивает о влиянии использования по умолчанию настройки "Включить медийную сеть Google", введенного в 2018 году для поисковых кампаний в Google Ads.

"Мы конкурируем со многими другими представителями отрасли и предоставляем людям детальный контроль над тем, как их информация используется для персонализации рекламы и ограничиваем обмен личными данными для защиты конфиденциальности людей", - заявила представитель Google.

Комиссия заявила, что анкеты является частью его расследования по использованию данных Google.

"Это расследование охватывает все сервисы Google, включая цифровую рекламу и сеть рекламных технологий", - заявил представитель ЕС, который занимается конкуренцией.

Европейская правда