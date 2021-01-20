Корабль раздора: "Кузня" готовит встречный иск против Минобороны
В ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" уверяют, что пытались вовремя изготовить для Минобороны разведывательный корабль Laguna, но министерство затягивало процесс. Завод обратится со встречным иском к Минобороны.
Источник: пресс-служба ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском"
Дословно: "ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" настаивает на том, что добросовестно выполнило свои обязательства по контракту об изготовлении среднего разведывательного корабля Laguna, несмотря на пандемию и давление власти...
ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" предпримет к юридической защите своей позиции и готовит встречный иск".
Детали: Отмечается, что Минобороны, вопреки контракту, в 2019 году прекратило финансирование проекта.
В результате "Кузня на Рыбальском" вложила в его реализацию 300 млн кредитных и собственных оборотных средств.
Кроме того, сообщается, что "Кузня" летом 2020 года обращалось к Минобороны с предложением начать ходовые испытания, чтобы ускорить передачу корабля, но решение о начале испытаний там согласовали осенью: "после решения суда о переносе срока передачи корабля".
Также в сообщении говорится о том, что продукция "Кузни на Рыбальском" качественная и дешевле в 4-5 раз иностранных аналогов.
Там добавили, что все еще настроены на сотрудничество с Минобороны.
Напомним:
- 19 января стало известно, что Министерство обороны готовит судебный иск к ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" из-за несвоевременного изготовления и поставки среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна".
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