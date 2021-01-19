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Турция запретила рекламу Twitter и Pinterest за игнорирование своего нового закона

Вторник, 19 января 2021, 15:10
 

Турция запретила рекламу Twitter, Periscope и Pinterest за того, что эти компании не согласились выполнить требования ее нового закона о функционировании соцсетей.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, решение об этом было опубликовано во вторник, 19 января.

Заместитель министра по транспорту и инфраструктуры Омер Фатих Саян выразил надежду, что после этого компании согласятся на требования турецкого законодательства.

Это уже следующий шаг против соцсетей, которые не отреагировали после первой санкции - штрафа в размере около 1,18 млн долларов. Среди ряда оштрафованных компаний оказались Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.

Новый закон был принят в июле 2020 года. Критики отмечали, что он может ухудшить ситуацию со свободой слова.

Закон предусматривает, что власти Турции могут требовать удаления определенного контента, а не блокирование доступа к нему, как это было раньше. Также он обязывает хранить данные пользователей в Турции и требует от соцсетей, которые имеют в стране более миллиона посещений ежедневно, назначить местных представителей, будут базироваться в стране.

За невыполнение требований компаниям грозят поэтапные санкции - сначала штрафы, дальше запрет и ограничения скорости работы платформ до -90%.

Facebook 18 января заявила, что назначит местного представителя в Турции, чтобы выполнить закон, отметив в то же время, что для платформы "важно быть местом, где люди могут высказываться свободно".

LinkedIn также решила назначить представителя.

Европейская правда

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