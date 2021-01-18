"Укрзализныця" хочет восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму

Компания "Укрзализныця" работает над восстановлением железнодорожного сообщения с граничащими с Крымом территориями.

Об этом заявил руководитель УЗ Владимир Жмак в интервью одному из телеканалов.

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", - сказал Жмак.

Он также напомнил, что в конце 2020 года "Укрзализныця" восстановила ж/д сообщение с Авдеевкой.

По мнению Жмака, с гуманитарной и экономической точки зрения, прекращение пассажирского сообщения с неподконтрольными Украине территориями и Россией для "Укрзализныци" невыгодно.

"С экономической точки зрения все эти ограничения являются негативным фактором для нашей экономики. Мы потеряли транзитные грузы, мы потеряли пассажирское сообщение, естественно это сказывается на наших экономических показателях", - отметил глава "Укрзализныци".

Напоминаем:

Сейчас добраться в Крым из Киева поездом можно сообщением Киев - Новоалексеевка.