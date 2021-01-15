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Немецкий регулятор продлил разрешение на строительство "Северного потока-2"

Пятница, 15 января 2021, 11:59

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в водах страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства.

Предыдущее решение регулятора не позволяло выполнять работы до конца мая.

Однако жалобы - например, со стороны экологических ассоциаций - могут приостановить работы в исключительной экономической зоне Германии, хоть это и будет временный эффект.

Такое одобрение стало необходимым, в том числе, из-за того, что швейцарская компания изъяла свои специальные корабли после угроз США санкциями в конце 2019 года.

После выхода Швейцарии из "Северного потока-2", проект должен был перейти на тип корабля, который содержится или перемещается другими судами. Разрешение, выданное сейчас, применяется к такому судна.

Такое судно, российская "Фортуна", вышло из порта Висмар в четверг и было в Балтийском море у Ростока в пятницу утром, сообщает корабельный радар shipfinder.com.

Как сообщалось, значительную часть работ по строительству российского "Северного Потока-2" на территории Дании и Германии могут завершить в первой половине 2021 года несмотря на санкции США.

Европейская правда

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Северный поток газ

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