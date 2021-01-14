Ляшко: Минздрав не будет требовать продлить локдаун после 25 января
Четверг, 14 января 2021, 17:20
Министерство здравоохранения не будет настаивать на продлении строгого карантина после 25 января.
Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "МОЗ пока не будет настаивать на продолжении строгого карантина после 25 января".
Детали: По словам Ляшко, Минздрав рассчитывает выйти из карантина с 25 января и в дальнейшем перейти на адаптивный карантин, который будет применяться там, где будут локальные вспышки СOVID-19.
В то же время он подчеркнул, что "есть определенные переменные, которые нельзя предусмотреть" и учесть в прогнозах.
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