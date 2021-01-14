Жители Ужгорода вышли на новый тарифный митинг

Также митингующие требовали от представителя власти объяснить, почему разделили тариф на газоснабжение и доставку, и что будет дальше с тарифом на электроэнергию.
Что было раньше: 13 января после совещания, которое созвали на фоне протестов против повышения тарифов, в Офисе президента сообщили, что по инициативе Зеленского было принято решение о переходе на ручное управление: в период карантина цену на газ регулировать не рынок, а государство. Предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб.
По данным власти, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.
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