Facebook и Twitter суммарно потеряли более 50 миллиардов рыночной стоимости

Facebook и Twitter потеряли более 50 миллиаров капитализации после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в связи с событиями в Капитолии.

Об этом сообщает Business Insider.

Акции Facebook потратили в стоимости 4% 11 января и 2,2% 12 января. По состоянию на закрытие рынке 13 января цена установилась на уровне 251,64 доллара. Компания потеряла около 47,6 миллиардов долларов капитализации по сравнению с 8 января и стоит около 716 млрд долларов.

Акции Twitter также продолжили сокращаться: на 6,4% 11 января и на 2,4% 12 января. 13 января акции вновь выросли на 2,9%, цена установилась на уровне 47,22 доллара, а капитализация составляет 37,6 миллиарда.

Против 8 января рыночная стоимость Twitter Inc. сократилась на около 3,5 миллиарда долларов.

Напомним:

Акции Twitter, котирующихся в Германии упали на 8% в первый торговый день после того, как поздно в пятницу компания навсегда заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа.

После штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию.

Экономическая правда