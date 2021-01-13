Вопрос тарифов на газ и электроэнергию решат в конце января - Верховная Рада

Предложенные Кабмином меры по тарифам на электроэнергию и госрегулированию цен на газ обсудят 25 и 26 января.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

13 января в парламенте состоялось совещание по урегулированию ситуации с тарифами на газоснабжение и электроэнергию для населения, инициированное председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. К ней были привлечены представители парламентских фракций, профильных ведомств и премьер-министр Денис Шмыгаль.

По ее результатам было решено заслушать премьер-министра с докладом об эффективности предложенных правительством мер для урегулирования ситуации с повышением тарифов. Это произойдет на Согласительном совете 25 января, а также на пленарном заседании парламента 26 января.

"Тарифообразование - это зона ответственности Кабинета Министров. К сожалению, парламент не может брать на себя не свои функции. Но нам нужно выработать единую концепцию урегулирования. Важно, чтобы все граждане нашего государства понимали, как это будет происходить", - отметил Разумков.

Речь идет о возможном введении госрегулирования цен на газ на период карантина, но не дольше, чем продлится текущий отопительный сезон. Также "планируется монетизировать льготы на потребление электроэнергии для отопления".

Напомним:

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

Снижение цен на газ более чем на 30%, которое ожидается в феврале, введено по инициативе президента Владимира Зеленского.

Кабинет Министров лишил жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС, 30% скидки на электроэнергию.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и и.о. министра энергетики Юрий Витренко заверили, что скорее решат вопрос тарифов на электроэнергию для жителей городов, располагающихся в тридцатикилометровой зоне от АЭС.

Экономическая правда