"Тарифный протест" блокировал дорогу на Киев в Житомире

В Житомире люди в знак протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию перекрывали улицу Киевскую, заблокировав выезд из города.

Источник: "Укринформ"

Детали: Соорганизатор акции, председатель общественной организации "Полесский щит" Сергей Ткачук. Заявил, что протестующие требуют проведения внеочередных сессий (местных советов - ред.) и подготовки обращений к президенту, Кабинету министров, Верховной Раде с требованием снизить тарифы на газ и электроэнергию.

По разным данным участие в акции приняли пару сотен человек.

Сначала жители собрались возле общеобразовательной школы №10 на Киевском шоссе. Там с ним пообщался зампредседателя Житомирского областного совета Владимир Ширма. По его словам, облсовет соберет президиум и готов провести внеочередную сессию, чтобы принять обращение к центральной власти относительно роста тарифов.

После этого люди колонной отправились Киевским шоссе в направлении автовокзала, а полиция перекрыла движение транспорта с окружающих улиц. Впоследствии к пикетчикам приехал заместитель мэра Житомира Сергей Кондратюк, который отметил, что тарифы устанавливает не местная, а центральная власть.

Участники акции пошли дальше и перекрыли движение на улице Киевской и выезды в районе автовокзала. Это продолжалось около 15 минут. Сейчас движение транспорта уже восстановлено, а пикетчики разошлись.

Акцию планируют продолжить в пятницу, 15 января в 11.00. Она начнется у облгаза, а дальше люди пойдут под облэнерго и городской совет.

Предыстория:

С 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.

В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах, в частности, на Харьковщине, Полтавщине, Николаевщине, Буковине, Прикарпатье, Закарпатье, в Сумской, Черниговской областях.

Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задача срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения, заявив, что "мы не можем позволить рост цены для наших граждан".

Министерство энергетики рассматривает варианты изменения механизма формирования цены на природный газ для бытовых потребителей.

Из-за тарифной ситуации председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков соберет 13 января в 16:00 совещание с участием премьера и председателей парламентских фракций и групп.

Украинская правда