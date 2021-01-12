Минцифры запускает платформу для обращений в госорганы
Министерство цифровой трансформации представило цифровую площадку ВзаемоДия, с помощью которой можно будет создавать петиции и отправлять запросы в госорганы - первые сервисы начнут работу в 2021 году.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
По информации ведомства, речь идет о следующих сервисах, которые будут доступными во ВзаемоДии:
- e-обращение и е-запросы - представление обращений и запросов на информацию онлайн, отслеживание их статуса;
- е-консультации - возможность подавать предложения по различным вопросам государственной политики;
- е-петиции;
- е-конкурсы - участие в отборе общественных проектов, которым будут оказывать финансовую поддержку, отслеживание их реализации;
- е-голосования - избрание состава общественного совета при органе исполнительной власти;
- е-экспертиза - представление запросов на проведение общественной экспертизы деятельности органа исполнительной власти и получения доступа к ее материалов;
- е-опрос - возможность участвовать в опросах при разработке и принятии государственных решений;
- доступ к правительственной информации - актуальные контакты органов исполнительной власти, публичные отчеты топ-чиновников.
Отмечается, что первые сервисы будут доступны весной 2021 года. Их перечень будут постепенно увеличивать и привлекать все больше органов исполнительной власти.
"Украинцы смогут свободно коммуницировать с госорганами и участвовать в принятии решений. Платформа станет полезной гражданам, государственным служащим, общественным организациям и представителям СМИ", - рассказывают в ведомстве.
Платформа разработана Минцифрой, Секретариатом Кабмина и Фондом Восточная Европа в рамках международной инициативы "Партнерство "Открытое правительство".
Экономическая правда
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