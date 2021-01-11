За 3 дня полиция поймала более 1,5 тысячи нарушителей локдауна

С 8 января правоохранители обнаружили нарушение карантинных ограничений в работе более 1,5 тысячи заведений.

Источник: сайт Национальной полиции

Дословно: "За три дня полицейские обнаружили нарушение карантинных ограничений в работе 1658 субъектов. В частности, 1314 нарушений – у субъектов торгового и бытового обслуживания, 264 – развлекательных заведений и заведений питания, 40 – торгово-развлекательных центров, 22 – спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, 18 – непродовольственных рынков".

Детали: По выявленным нарушениям полиция составила 848 административных протоколов за нарушение правил карантина и вынесла 3658 постановлений за несоблюдение масочного режима.

Также открыли одно уголовное производство по ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

В целом за время действия ограничительных мер в полицию поступило 154 200 сообщений, связанных с нарушением карантина.

Правоохранители составили 68 035 административных протоколов. Из них 16 105 – на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 8 531 – водителя транспортного средства, 7 023 – руководителей торговых учреждений питания, 2 015 – руководителей предприятий, учреждений и организаций.

В суд направили 66 642 административных протокола.

Также полицейские вынесли 69 696 постановлений за несоблюдение масочного режима.

Предыстория:

8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.