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Власти Турции решили отказаться от WhatsApp за его скандальное решение

Понедельник, 11 января 2021, 09:16

Администрация президента Турции сообщила, что откажется от использования мессенджера WhatsApp из-за того, что соцсеть вскоре начнет передавать личные данные пользователей в компанию Facebook.

Источник: Bloomberg

Детали: В администрации отметили, что рабочее общение чиновников переместится в приложение BiP, принадлежащий местной компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.

Что предшествовало: Мессенджер WhatsApp 9 января обновил пользовательское соглашение и теперь будет передавать личные данные пользователей корпорации Facebook.

Украинская правда

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Facebook компании

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