Великобритания окончательно вышла из состава Европейского Союза

Великобритания за час до Нового года вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом ЕС - через четыре с половиной года после референдума, на котором большинство граждан высказались за выход из Евросоюза.

Об этом сообщает ВВС.

Великобритания перестала быть членом ЕС еще с 31 января 2020 года, но в течение переходного периода оставалась в едином рынке и на нее продолжали временно распространяться правила ЕС. За это время лидеры должны были договориться о новых условиях своих отношений.

Как известно, переговоры о новой торговом соглашении затянулись из-за принципиально разных позиций сторон по нескольким вопросам - рыбной ловле, правилам конкуренции и обеспечения выполнения будущего соглашения. Фактически до последнего момента не было понятно, удастся достичь согласия и или с 1 января произойдет "жесткий" Brexit, что привело бы к восстановлению пошлин, пограничных проверок и хаосу с движением товаров и транспорта.

24 декабря, за считанные дни до "дедлайна", лидерам все же удалось договориться, а 30 сентября в Великобритании одобрили новое соглашение в "турборежиме" - документ прошел через обе палаты парламента и получил подпись королевы менее чем за сутки.

Евросоюз со своей стороны согласовал "временное применение" соглашения с 1 января: из-за того, что согласия достигли слишком поздно, пройти все стадии утверждения было уже невозможно и окончательная ратификация состоится в 2021 году.

В 23-00 31 декабря действие переходного периода завершилось - с этого момента начали действовать новые правила поездок, торговли, иммиграции и сотрудничества в области безопасности.

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что теперь страна "держит свободу в собственных руках" и может решать вопросы "иначе и лучше" - так как длительный процесс Brexit закончился.

В правительстве предупредили, что в ближайшие дни и недели с поставками могут быть определенные трудности - пока бизнес адаптируется к новым требованиям, но первые грузовики въехали в Британию без задержек.

Подробнее об этом читайте в статье: Brexit на Рождество: как Великобритания и ЕС договорились избежать "жесткого" развода

Европейская правда