Третья попытка подкупа главы Фонда госимущества: задержанному сообщили о подозрении
НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-чиновнику АО "Николаевоблэнерго" (70% акций принадлежит государству), которого уличили в предложении и предоставлении неправомерной выгоды главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что он предложил главе ФГИУ 100 тыс долларов за назначение на должность генерального директора АО.
"Деньги он планировал передать двумя частями: 50 тысяч долларов до и остальные - после назначения.
Поощряя руководителя ФГИУ принять свое предложение, экс-чиновник пообещал ему после назначения ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 200 тыс долларов в качестве части "теневого" дохода, полученного на своей должности", - добавили в ведомстве.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.4 ст.369 ("предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним:
НАБУ и САП уличили в предложении и предоставлении неправомерной выгоды главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко экс-чиновника АО "Николаевоблэнерго" (70% акций принадлежит государству) за трудоустройство на должность руководителя этого же предприятия (входит в сферу управления ФГИУ).
Экономическая правда
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