Усиленный карантин в январе: как будет работать транспорт

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что государство оставляет за собой право вводить карантин безотлагательно, если ситуация ухудшится.
Экономическая правда
Во время дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года работа транспорта не будет останавливаться - в частности, автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.
Об этом в Telegram по итогам заседания правительства сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - написал он.
Министр добавил, что внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений.
"Во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир", - отметил Криклий.
По его словам, метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.
Операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений.
Напомним:
Правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
В то же время Шмыгаль подчеркнул, что государство оставляет за собой право вводить карантин безотлагательно, если ситуация ухудшится.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"