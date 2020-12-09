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Усиленный карантин в январе: как будет работать транспорт

Среда, 9 декабря 2020, 16:35
 

Во время дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года работа транспорта не будет останавливаться - в частности, автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.

Об этом в Telegram по итогам заседания правительства сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - написал он.

Министр добавил, что внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений.

"Во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир", - отметил Криклий.

По его словам, метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.

Операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений.

Напомним:

Правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что государство оставляет за собой право вводить карантин безотлагательно, если ситуация ухудшится.

Экономическая правда

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