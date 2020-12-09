Усиленный карантин в январе: как будет работать транспорт

Во время дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года работа транспорта не будет останавливаться - в частности, автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.

Об этом в Telegram по итогам заседания правительства сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - написал он.

Министр добавил, что внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений.

"Во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир", - отметил Криклий.

По его словам, метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.

Операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений.

Напомним:

Правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.