METRO призывает украинцев поддержать рестораны в новогодний период

"МЕТРО Кеш энд Керри Украина" начала масштабную информационную кампанию для поддержки бизнеса своих HoReCa-клиентов в новогодний период в условиях карантина.

Инициатива #ЗамовЩобПідтримати длится с 8 декабря 2020 года по 8 января 2021 года во всех городах присутствия METRO в Украине.

"Заказывайте в ресторанах — празднуйте дома", призывает своих клиентов METRO Украина в рамках инициативы #ЗамовЩобПідтримати.

В конце этого сложного года стрессов и переживаний, заказ праздничного ужина из ближайшего ресторана поможет не только порадовать близких вкусными блюдами, но и поможет поддержать сферу гастрономии, которая сильно пострадала от последствий глобальной пандемии.

Информационная кампания реализуется в рамках глобальной инициативы METRO AG, имеет целью поддержку заведений ресторанной индустрии и помощь в привлечении новых клиентов.

METRO берет на себя функцию коммуникации, чтобы рассказывать людям по всей стране о ресторанах рядом с ними и поощрять их заказывать готовые блюда на дом, чтобы подарить себе праздничное настроение, а своей кухне — отдых на праздники.

"Многие рестораны сейчас борются за свое выживание. Из-за карантина и общего ощущения неопределенности и страха, будущее на ближайшие месяцы для наших HoReCa-клиентов выглядит не слишком перспективным.

Именно поэтому, с помощью этой инициативы METRO хочет поддержать своих клиентов в Украине и во всем мире, — комментирует Тино Цайске, генеральный директор "МЕТРО Кэш энд Керри Украина". - С помощью этого проекта мы хотим, чтобы как можно больше наших конечных клиентов воспользовались услугами ресторанов, заказывая у них праздничные блюда в течение новогоднего сезона.

Таким образом, даже в условиях карантина и социального дистанцирования мы сможем праздновать, наслаждаясь изысканными блюдами и одновременно помогая украинским ресторанам сохранить свой бизнес.

А сэкономленное на приготовлении время, которого всегда так не хватает, мы сможем уделить своим родным и близким".

Кампания предусматривает бесплатное продвижение более 300 ресторанов в 26 городах.

Рекламная поддержка ресторанам предоставляется за счет METRO на digital-площадках — специальная страница на официальном сайте компании, баннерная реклама, промо в социальных сетях, на профильных сайтах и поисковых платформах, на партнерских площадках, в рамках активностей с блогерами и тому подобное.