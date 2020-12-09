METRO призывает украинцев поддержать рестораны в новогодний период
"МЕТРО Кеш энд Керри Украина" начала масштабную информационную кампанию для поддержки бизнеса своих HoReCa-клиентов в новогодний период в условиях карантина.
Инициатива #ЗамовЩобПідтримати длится с 8 декабря 2020 года по 8 января 2021 года во всех городах присутствия METRO в Украине.
"Заказывайте в ресторанах — празднуйте дома", призывает своих клиентов METRO Украина в рамках инициативы #ЗамовЩобПідтримати.
В конце этого сложного года стрессов и переживаний, заказ праздничного ужина из ближайшего ресторана поможет не только порадовать близких вкусными блюдами, но и поможет поддержать сферу гастрономии, которая сильно пострадала от последствий глобальной пандемии.
Информационная кампания реализуется в рамках глобальной инициативы METRO AG, имеет целью поддержку заведений ресторанной индустрии и помощь в привлечении новых клиентов.
METRO берет на себя функцию коммуникации, чтобы рассказывать людям по всей стране о ресторанах рядом с ними и поощрять их заказывать готовые блюда на дом, чтобы подарить себе праздничное настроение, а своей кухне — отдых на праздники.
"Многие рестораны сейчас борются за свое выживание. Из-за карантина и общего ощущения неопределенности и страха, будущее на ближайшие месяцы для наших HoReCa-клиентов выглядит не слишком перспективным.
Именно поэтому, с помощью этой инициативы METRO хочет поддержать своих клиентов в Украине и во всем мире, — комментирует Тино Цайске, генеральный директор "МЕТРО Кэш энд Керри Украина". - С помощью этого проекта мы хотим, чтобы как можно больше наших конечных клиентов воспользовались услугами ресторанов, заказывая у них праздничные блюда в течение новогоднего сезона.
Таким образом, даже в условиях карантина и социального дистанцирования мы сможем праздновать, наслаждаясь изысканными блюдами и одновременно помогая украинским ресторанам сохранить свой бизнес.
А сэкономленное на приготовлении время, которого всегда так не хватает, мы сможем уделить своим родным и близким".
Кампания предусматривает бесплатное продвижение более 300 ресторанов в 26 городах.
Рекламная поддержка ресторанам предоставляется за счет METRO на digital-площадках — специальная страница на официальном сайте компании, баннерная реклама, промо в социальных сетях, на профильных сайтах и поисковых платформах, на партнерских площадках, в рамках активностей с блогерами и тому подобное.
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