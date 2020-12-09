ЕИБ даст Украине 640 млн евро кредита на дороги Луганщины и транспорт для 20 городов

Европейский инвестиционный банк и правительство Украины 9 декабря заключили три кредитных соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

"Сегодня было заключено сразу три кредитных соглашения с банком, согласно которым Украина получит 640 млн евро на улучшение инфраструктуры в восточном регионе, обновление дорожной сети Луганщины, а также на закупку электрического общественного транспорта почти в 20 украинских городах", - прокомментировал подписание сделок глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

340 млн евро ЕИБ будут направлены на восстановление и улучшение ключевой социальной и транспортной инфраструктуры в восточном регионе. Это школы, детсады, больницы, почтовые отделения, уличное освещение, канализационные системы, а также муниципальный транспорт и соответствующая инфраструктура для него.

Еще 100 млн евро кредита ЕИБ предоставит на восстановление дорожной сети Луганщины, а именно на выполнение ремонтных работ на двух участках автодороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" -Сватово-Лисичанск-Луганск в рамках проекту "Восточная Украина: воссоединение , восстановление и возрождение (Проект 3В) ".

200 млн евро ЕИБ пойдут на реализацию проекта "Городской общественный транспорт Украины II", который предусматривает закупку электрического общественного транспорта - трамваев, троллейбусов, электробусов, вагонов метро, ​​а также строительство и обновление трамвайных и троллейбусных линий, замену тяговых подстанций.

Предварительно определено 18 городов-участников проекта: Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы. Их окончательный перечень будет сформирован после ратификации соглашения с банком.

Европейская правда