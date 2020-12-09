Новый локдаун будет с 8 по 24 января – источники

Кабинет министров готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Украинской правде", источники "УП" в правительстве

Прямая речь Шмыгаля: "Я анонсирую так, что эти меры будут в общем похожи на те, которые были во время карантина выходного дня. Конечно, какие-то будут немного жестче, какие-то немножко мягче, то есть мы учтем те особенности и, скажем, те знания, которые все-таки уже получили в течение этих шести дней карантина. Мы учтем особенности такого зимнего, каникулярного периода, и также где-то попробуем совместить те возможности, которые дают зимние каникулы, с той необходимостью, которая есть при введении такого разрыва эпидемиологической цепочки".

Детали: По словам Шмыгаля, жесткий карантин должен длиться от 15 до 21 дня, чтобы привести к разрыву цепочки в распространении коронавируса. Предварительно, его планируют начать в период со 2 до 10 января.

В то же время, по данным источников УП в правительстве, Кабмин готовится ввести локдаун с 8 по 24 января включительно. По состоянию на 10:15 утра по этому вопросу проходит совещание министров.

Более подробно читайте 10 декабря интервью Шмыгаля "Украинской правде"

Предполагается, что в этот период будет запрещено:

посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений,

работа кафе, баров, ресторанов,

работа ТРЦ, развлекательных заведений, салонов красоты, фитнес-залов, бассейнов,

продовольственных и непродовольственных рынков.

Что было раньше: С 14 по 30 ноября в Украине действовал "локдаун" выходного дня, но правительство решило не продлевать его.

Предыстория:

4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав предложит правительству ввести жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января на три недели.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что во время локдауна, возможно, будут работать горнолыжные курорты, отели и церкви.

Полный перечень карантинных ограничений, которые могут быть введены в Украине в январе, будет представлен на заседании правительства 9 декабря.

Во властных коридорах обсуждали разные варианты введения тотального карантина: на Новый год и Рождество, еще до праздников или уже после Нового года. Президент заявлял, что рекомендовал премьеру не вводить локдаун в декабре.