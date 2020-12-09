SpaceX отменила запуск Starship за секунду до старта

За 1,3 секунды до запуска двигателей первого прототипа межпланетного многоразового космического корабля компании Илона Маска Spacex Starship, который должен был совершить "прыжок" на 15 километров, старт был автоматически отменен.

Источник: трансляция запуска

Детали: Восьмую тестовую модель многоразового межпланетного корабля Starship планировали запустить на 15 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку в 00:37 по Киеву.

В SpaceX позже сообщили, что запуск, который в онлайне ждали полмиллиона человек был автоматически отменен, вероятно, из-за проблем с двигателем. В среду, 9 декабря, запланорована вторая попытка старта.