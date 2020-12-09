SpaceX отменила запуск Starship за секунду до старта

Справка: Starship SN8 установлено на пусковом комплексе в городе Бока Чика, штат Техас.
Накануне Маск отмечал, что "вероятность ⅓ (33.3% - ред) запуск пройдет успешно".
Старший инженер SpaceX по полетам на Марс Ларс Блэкмор в 23:15 по Киеву написал в Twitter: "Сегодня мы увидим, возможен новый способ полета (падение?). Это большой шаг к 100% многократных ракет, которые смогут доставить нас на Луну и Марс. Возможно, не получится с первого раза, поэтому пожелайте нам удачи!".
Как отмечает Spacex, следующая тестовая модель Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14,15 и 16-модификации Starship сейчас изготавливаются.
В тестовом прототипе SN8, в отличие от ракеты-носителя Falcon 9, где установлены двигатели Merlin, подъемную мощность обеспечивают три двигателя Raptor.
Что предшествовало:
1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.
SpaceX 3 сентября провела еще одни успешные испытание прототипа корабля Starship. Тестовая модель многоразового корабля выполнила полет на 150 метров.
Компания Илона Маска SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9, который должен был доставить на орбиту Земли военный GPS-спутник, за две секунды до старта двигателей.