За 10 месяцев УЗ получила лишь 23% возмещений за перевозку льготников электричками

За 10 месяцев 2020 года "Укрзализныця" оплатила местным бюджетам почти 3,1 млрд грн земельного налога и не получила от них 186 млн грн компенсаций за социальные перевозки.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"В январе - октябре 2020 года Укрзализныця уплатила в местные бюджеты 7,1 млрд грн налогов, из которых около 3,1 млрд грн составил земельный налог. Между тем за этот период компания получила от местных органов власти только 55,8 млн грн или 23 % возмещений за предоставленные услуги по перевозке граждан льготных категорий в пригородном сообщении", - говорится в сообщении.

"Такой низкий уровень компенсации местной власти за социальные перевозки и одновременно большая налоговая нагрузка существенно ограничивают возможности Укрзализныци в улучшении сервиса в пригородном секторе. Прежде всего, в обновлении критически устаревших электропоездов.

Власть на местах хронически не выполняет своих обязательств перед Укрзализныцей и не платит своевременно и в полном объеме возмещение за перевозку по железной дороге в своих регионах граждан льготных категорий ", - подчеркнули в компании.

По данным УЗ, в целом за 10 месяцев этого года местные органы власти задолжали компании более 186,1 млн грн за перевозку в пригородном сообщении пассажиров, имеющих льготу на проезд.

Среди крупнейших должников - Харьковская область (32,8 млн грн), а также Киевская (21,6 млн грн), Днепропетровская (16,2 млн грн), Львовская (16,2 млн грн), Одесская (10,8 млн грн), Тернопольская (8,7 млн грн) и г. Киев (2,49 млн грн).

"Укрзализныця призывает местные органы власти как заказчиков пассажирских перевозок по социальным тарифам, компенсировать компании расходы за предоставленные услуги", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця настаивает на отмене или существенном уменьшении земельного налога, который платит местным бюджетам за земли, на которых расположены объекты железнодорожной инфраструктуры. В прошлом году эти расходы составили около 3,8 млрд грн. Ожидается, что в 2020 году Укрзализныця перечислит такую ​​же сумму земельного налога. Эти средства целесообразнее было бы инвестировать в пассажирские перевозки.

С 1 января 2019 года действуют изменения в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие нормативные акты (№ 2628-VIII), которые, в частности, лишили Укрзализныцю льготы по уплате земельного налога", - добавили в УЗ.

Экономическая правда