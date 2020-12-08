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Курс валют на 8 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки

Вторник, 8 декабря 2020, 10:32

 

8 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 - 28,12 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,10 - 28,12 гривны;

Евро - 34,00 - 34,03 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,09 - 28,33 гривны. Евро покупают по 33,86 гривны, продают по 34,33 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,17 - 28,29 гривны, евро - 34,06 - 34,24 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 5 копеек, установив его на 8 декабря на уровне 28,24 гривны.

7 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 - 28,13 гривны.

Экономическая правда

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