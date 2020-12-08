Британия первой на Западе начинает вакцинацию от коронавируса

Великобритания во вторник первой из стран Запада начинает программу массовой вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Программа направлена на защиту наиболее уязвимых групп и возвращение к нормальной жизни. Около 70 больничных центров по всей стране готовятся делать прививки вакциной Pfizer/BioNTech.

Вакцинация не будет обязательной. Первыми провакцинируют людей старше 80 лет, жителей домов престарелых и их работников, а также некоторых медицинских работников.

Великобритания станет первой страной в мире, которая начнет использовать вакцину Pfizer после того, как регулирующие органы одобрили ее использование на прошлой неделе.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что день старта вакцинации знаменует собой "огромный шаг вперед в борьбе Великобритании с коронавирусом".

Но он добавил, что пока программа набирает обороты, как никогда важно соблюдать коронавирусные правила в зимний период.

Министры предупредили, что временные ограничения могут быть существенно ослаблены до Пасхи.

Великобритания приобрела в Pfizer и BioNTech 40 млн доз вакцины, этого достаточно для вакцинации 20 млн человек. Большая часть вакцин поступит в следующем году. На первом этапе власть рассчитывает использовать 800 000 доз.

Вакцина поставляется в Британию из Бельгии, где ее производят. Каждому человеку будут делать две инъекции с разницей в 21 день.

Европейская правда