Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о локализации

Комитет экономического развития поддержал законопроект о локализации и рекомендовал Верховной Раде принять его во втором чтении.

В понедельник, 7 декабря, состоялось заседание профильного комитета, где законопроект №3739 о локализации рекомендовали ко второму чтению.

В первом чтении законопроект предусматривал выделение 4 основных подотраслей машиностроения, для которых предлагалась локализация на уровне 25-40%.

Екс-госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская сообщила, что проект закона ко второму чтению могут вынести до конца года, самое позднее - до февраля следующего года.

Депутаты обсуждали возможность расширения перечня позиций, на которые будет распространяться локализация. "В том числе на производителей горнодобывающего оборудования, проходческих машин, проходных комбайнов и другого шахтного оборудования (4 позиции) со степенью локализации от 10 до 40%", - пишет Загребельская.

Также включить в перечень хотят предприятия космической отрасли.

Среди голосовавших "за" - Сергей Тарута. Он является одним из основателей "Индустриального союза Донбасса", одной из крупнейших промышленных корпораций Украины, которая занимается металлургией и машиностроением.

Напомним:

Министерство экономики предлагает добавить в систему Prozorro критерий "локализация" для товаров, имеющих не менее 35% украинских компонентов. Такой товар получает неценовой часть оценку в размере 30% от общей.

"Трансперенси Интернешнл Украина" и ряд общественных организаций призвали Кабмин не поддерживать проект постановления Минэкономики о введении неценового критерия локализации в закупках машиностроения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3739, который, в частности, предусматривает выделение 4 основных подотраслей машиностроения, для которых предлагается локализация на уровне 25-40%.

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов раскритиковал законопроект №3739 о локализации отраслей машиностроения и введение локализации как квалификационного критерия для участия в закупках.

Законопроект №3739 об изменении правил государственных закупок продукции машиностроения, что предоставляет преференции продукции с локализованным производством, не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений, заявлял премьер Денис Шмыгаль.

Экономическая правда