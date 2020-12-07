"Доступные кредиты 5-7-9%": за неделю выдали еще более полумиллиарда гривен

По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 275 займов на сумму более чем полмиллиарда гривен за последнюю неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Уполномоченные банки за неделю всего выдали 275 кредитов, их общая сумма - 520 миллионов гривен. Из них 25% - рефинанса предыдущих кредитов, 23% - инвестиционные кредиты и 52% - антикризисные кредиты под 3% годовых.

Доля кредитов рефинанса продолжает снижаться. На прошлой неделе она составляла 52,3%.

За все время программы было выдано 6334 кредитов на сумму около 14,7 миллиарда.

Количественно за все время больше всего займов выдал Приватбанк, заключив 1766 договоров. По сумме займов лидирует Райффайзен Банк Аваль: он выдал займов на 3,3 миллиарда гривен, из которых 2,8 миллиарда - кредиты рефинансирования.

Лишь в трех банках инвестиционные кредиты составляют большую от рефинансирования долю. Это Укргазбанк (71% инвестиционных от общей суммы), ПриватБанк (53%), и Ощадбанк (44%).

Экономическая правда